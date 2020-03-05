Экономика

Падения спроса на жилье при повышении ставки ЦБ ожидают эксперты

Возможное повышение ключевой ставки Банка России из-за резкого ослабления курса рубля на фоне падения цен на нефть может привести к снижению спроса на жилье в России, однако на ценах на квартиры это может не отразиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Если ключевая ставка будет повышена до уровней, при которых ипотека станет дороже 10,5-11%, то это уберет с рынка значительную часть покупателей. В таком случае снижение спроса может превысить 30-40% от текущих уровней. Это вынудит застройщиков прекратить индексацию цен, вернуться к скидкам и акциям (которых последние несколько месяцев почти не было), а для оживления рынка ипотеки придется вернуться к программам частичного субсидирования ставки», - сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Руководитель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский отметил, что в первые два месяца 2020 года наблюдался спад заключения сделок с недвижимостью, несмотря на снижение ставок по ипотеке. «Если ЦБ повысит ключевую ставку, ипотека подорожает, значит, и спрос продолжит снижаться», - считает он.