Экономика

Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

«Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Добавляется, что в совещании приняли участие первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.