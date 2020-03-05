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Экономика

Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

09.03.2020 19:45|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

«Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Добавляется, что в совещании приняли участие первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

 

Теги: #правительство #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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