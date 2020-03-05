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Экономика

Озвучены последствия падения курса рубля для россиян

10.03.2020 07:20|ПсковКомментариев: 0

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков прокомментировал обвал нефтяных котировок и снижение курса российского рубля к доллару и евро. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится, - сказал Юрий Юденков. - Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения».

Насколько еще упадет рубль в ближайшей перспективе, по мнению финансиста, сказать сложно - слишком много вероятностей и допущений. Дело в том, что рынки сегодня развиваются настолько нелинейно и разнонаправленно, что дать хоть сколько-то определенный прогноз невозможно. Например, исходя из всей логики экономической науки, США должны повышать ставку рефинансирования, но поступают они в точности наоборот. А Штаты - очень большая страна и, естественно, их поведение влияет на экономику всего мира. И здесь мы еще не берем в расчет такие непредсказуемые события, как тот же коронавирус, пояснил профессор.

«В принципе, процессы идут довольно параллельно. Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Но посмотрите - сейчас большинство наиболее привлекательных стран закрыто на въезд, по возвращении из них россияне должны отсидеть дома две недели карантина. Не знаю, как долго продлится это ограничение, но это первое, что коснется всех. Второе - цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием. Понять, насколько поднимутся цены, элементарно - смотрим, насколько вырос доллар относительно рубля, и тогда можно грубо спрогнозировать и подорожание. Конечно, здесь будет место некоторой задержки, но это неизбежно», - отметил эксперт.

Несмотря на то, что покупательная способность россиян может снизиться, радикального подорожания товаров первой необходимости, вероятно, не будет. Речь идет о молоке, зерне, яйцах и бытовых товарах первой необходимости.

Теги: #экономика #курсы валют
Источник: Псковская Лента Новостей
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