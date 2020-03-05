Экономика

В ФНС перечислили самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, является перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог», сообщает RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).



Следом идут сдача квартир в аренду (5,1%), строительство (4,8%), репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%). По данным ФНС, средняя сумма чека, который выписывается за услуги самозанятых, составляет 1050 руб.



Специальный налоговый режим для самозанятых был введен с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. С 1 января 2020 года к эксперименту присоединились еще 19 регионов, а с середины 2020 года планируется расширить режим на всю страну.



По данным на конец 2019 года, в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. россиян. Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход по состоянию на конец декабря превысила 1 млрд руб.