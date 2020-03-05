Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким

Предлагаем вашему вниманию видеотранслфцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Грозит ли нам очередной экономический кризис? Помогут ли псковским предпринимателям национальные проекты? На эти и другие вопросы ответит гость студии, а также выскажет мнение по поводу других актуальных для псковского бизнеса тем.

Ведет эфир Алексей Овчинников.

Вопросы Игорю Савицкому можно задать по телефону 56-73-72.