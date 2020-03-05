Экономика

Планирующий остаться бизнес-омбудсменом Аркадий Мурылев заручился поддержкой предпринимателей

На расширенном заседании общественного совета при региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике с участием предпринимательского сообщества в качестве кандидата на должность бизнес-омбудсмена на очередной 5-летний срок полномочий большинством голосов одобрили сегодня, 10 марта, действующего регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Аркадия Мурылева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

В ходе публичного обсуждения кандидаты на должность бизнес-омбудсмена выступили с докладом о программе своих действий и ответили на вопросы участников заседания.

Добавим, что вместе с Аркадием Мурылевом на пост уполномоченного претендует председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов, однако он получил лишь один голос на расширенном заседании общественного совета.

Следующий этап конкурсного отбора – рассмотрение документов кандидатов уже с учетом мнения предпринимательского сообщества на заседании конкурсной комиссии. Результат ее решения будет представлен губернатору и в областное Собрание депутатов. Кроме того, итоговую кандидатуру будет необходимо согласовать с федеральным уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Дата и время заседания конкурсной комиссии пока не назначены.