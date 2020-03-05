Экономика

Минфин не ждет рецессии в экономике России

Министерство финансов России не видит причин для рецессии в экономике страны, несмотря на падение цен на нефть и снижения курса рубля. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Колычев, передает РИА «Новости».

В министерстве серьезной рецессии и падения ВВП никто не ждет, заявил он.

Замминистра уверил, что в стране разработан специальный предусмотренный бюджетом механизм для компенсации подобных рисков. «Он называется условно утвержденные расходы»,— пояснил Колычев.

По его словам, на 2020 год они составляют около 0,5 триллиона рублей, а на 2021 порядка триллиона рублей.