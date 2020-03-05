Экономика

Псковская область поднялась на 19-ю строчку рейтинга инвестактивности по версии журнала «Инвест-Форсайт»

Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за февраль 2020 года. Псковская область заняла 19-ю строчку в рейтинге с 33 баллами, и это лучший результат среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Отметим, что по результатам январского рейтинга «Инвест-Форсайта» Псковская область занимала 40-ю строчку.

На первое место в рейтинге «Инвест-Форсайта» в феврале вышел Краснодарский край (117 баллов), на второе - Алтайский край (87 баллов), а на третье - Республика Татарстан (80 баллов).

Напомним, в основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах. Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале:

10 - ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта;

9 - выделение для проекта финансирования, кредита;

7 - подписание соглашения о реализации проекта;

4 - подписание соглашения о намерениях;

1 - прочие новости.

Кроме того, новость получала надбавку за масштаб реализованного проекта. Сообщение о вводе в эксплуатацию проекта или очередного этапа проекта дополнительно к 10 баллам получало: 6 баллов - если объем инвестиций находится в диапазоне от 1 млрд рублей до 5 млрд рублей; 9 баллов - если объем инвестиций находится в диапазоне от 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей; 12 баллов - если объем инвестиций превышает 10 млрд рублей. Сообщение, попавшее в нашу постоянную рубрику «Лучшая инвестновость дня», дополнительно получало 5 баллов.