Экономика

Госдума приняла закон о гарантийной поддержке малого бизнеса

В России будет создана национальная гарантийная система поддержки малого и среднего предпринимательства, которая упростит для бизнеса получение бюджетных кредитов. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении, сообщает «Парламентская газета».

Согласно закону, в систему войдут организации, деятельность которых направлена на доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к кредитным и иным финансовым ресурсам. В гарантийную систему войдут, в частности, Корпорация МСП, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, фонды содействия кредитованию.

Корпорация МСП будет проводить ежегодное ранжирование региональных гарантийных организаций с присвоением ранга, характеризующего степень их финансовой устойчивости и эффективности. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Кравченко, формирование национальной гарантийной системы крайне важно для субъектов МСП. «Эта система только начинает свою деятельность в регионах, и для начинающих компаний этот механизм очень важен, - сказал депутат. - Закон является очередным шагом для улучшения бизнес-среды и бизнес-климата в нашей стране и создаёт условия для развития малого и среднего предпринимательства».