Экономика

Поэтапно снизить НДС до 12% предложили в КПРФ

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Сейчас базовая ставка налога составляет 20%. Законопроектом предлагается снизить ее с 2021 года до 18%, с 2023 года - до 15%, с 2025 года - до 12%.

Такое снижение ставки налога позволит расширить плательщиков НДС, повысить инвестиционную активность, создать условия для роста валового внутреннего продукта, восстановления и дальнейшего развития потенциала экономики страны, считают разработчики.

Кабмин обратил внимание, что законопроектом не предусмотрены какие-либо механизмы, которые позволят контролировать направление налогоплательщиками доходов, полученных в связи со снижением базовой ставки НДС до 12%, на расширение производства, а также на повышение оплаты труда.

В связи с этим, по мнению правительства, «рост ВВП и повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов как следствие снижения ставки НДС не очевидны». Кроме того, снижение НДС с 20% до 12% приведет к существенному сокращению доходов федерального бюджета, а источники их компенсации авторами законопроекта не определены.

«Как следствие, это ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере», - отмечается в правительственном заключении.

По оценке разработчиков, снижение доходов бюджета в 2021-2022 годах может составить 152 миллиарда рублей ежегодно, а с 2023 года – 228 миллиардов рублей в год.