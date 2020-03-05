Экономика

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики проведет Псковское УФАС 19 марта

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за 1 квартал 2020 года проведет 19 марта в 11:00 Псковское управление федеральной антимонопольной службы России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФАС, на мероприятии будут обсуждаться вопросы из сферы контроля антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок, контрактной системы и гособоронзаказа.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты to60@fas.gov.ru до 18 марта с пометкой «для публичных обсуждений».

Кроме того, стать участником публичных обсуждений может любой пользователь интернета. Для этого достаточно 19 марта в 11:00 пройти по ссылке.

Место проведения – Псков, ул. Кузнецкая, 13, 2 этаж, актовый зал.

Для уточнения организационных вопросов просят обращаться по тел. 65-55-53, 72-47-13, e-mail: to60@fas.gov.ru.