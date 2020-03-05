Экономика

Рынки ищут в себе стимулы для восстановления после шока

Последние несколько дней, наверняка, войдут в историю, как «Великая паника 2020 года». Еще бы, стоимость нефти упала до минимума 1991 года, оказавшись под давлением шокового падения спроса, наращивания объемов добычи и неспособности стран ОПЕК+ прийти к единогласному решению.

Добавьте к этому последовавшее падение фондового рынка и валют, а также остающиеся на повестке дня страхи по поводу последствий коронавируса – и вы получите опасную смесь для панических настроений.

Паника постепенно проходит, рынки ищут поводы для укрепления, а Путин заявил, что Россия пройдет это испытание достойно, так как у страны есть ресурсы для его преодоления. Так ли это – покажет время.

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Нефть на минимуме за последние 30 лет

При нынешних ценах на нефть, которая, к слову, находит в себе силы для осторожного восстановления котировок, под ударом оказались не только фондовый рынок и валюты некоторых стран, включая рубль, но сланцевая отрасль. Некоторые аналитики полагают, что нынешняя ситуация может стать последним гвоздем в гроб 50% компаний, занятых в разработках сланцевой нефти.

Как заметил Министр энергетики РФ, Россия открыта для переговоров по поводу выгодной для всех сторон сделки по ограничению добычи. Он также добавил, что страна может нарастить добычу в обозримом будущем, а рынок при благоприятных факторах восстановится в течение нескольких месяцев.

ФРС пойдет на сдерживание ситуации

Соответствующих мер ждут и от финансовых регуляторов, в том числе от Федеральной резервной системы. Некоторые аналитики полагают, что в нынешних условиях кризиса фондового рынка, ФРС пойдет на снижение ставки, еще одно за последний месяц. Будет ли снижение, и если да, то внеплановое или на очередном заседании – пока неизвестно.

Параллельно наращивая ликвидность, понижая ставку и доходность долларовых облигаций, ФРС может ослабить американскую валюту в перспективе.

ЦБ РФ и Минфин принимают защитные меры для поддержки российской валюты. После прекращения закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила ведомство инициировало иной сценарий – продажу валюты после достижения нефтью критической отметки.

Стоит также учитывать, что российский бюджет в данный момент способен «работать» при низких ценах на нефть, так как наблюдающийся сегодня сценарий был заложен заранее. Песков и Путин на днях заявили, что у России хватит прочности и ресурсов, чтобы пережить кризис.