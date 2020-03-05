Экономика

В Псковском областном Собрании депутатов утвердили очередные поправки в региональный бюджет

Депутаты Псковского областного Собрания на внеочередной сессии 12 марта приняли в двух чтениях очередные изменения в бюджет Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поправки предусматривают, прежде всего, поступление федеральных средств в объеме 653 млн рублей.

Эти средства будут направлены преимущественно на обеспечение дорожной деятельности: 100 млн рублей - на продолжение строительства Северного обхода, 331,7 млн рублей - на ремонт моста через реку Шелонь, 188,7 млн рублей - на реконструкцию цепных мостов в Острове.

За счет перевыполнения плана поступлений по налогу на доходы физических лиц выделяются дополнительные 25 млн рублей на покупку квартир для медицинских работников. Напомним, с предложением найти финансовые возможности к губернатору обращались депутаты фракции «Единая Россия».

В поправках к бюджету также учтены переходящие остатки средств, неиспользованных в прошлом году, и обязательства региона по софинансированию федеральных средств. Так, предусмотрены областные средства на реконструкцию улицы Поземского в областном центре, ремонтно-реставрационные работы детской музыкальной школы № 1 в Пскове, строительство детских дошкольных учреждений в Пскове и Псковском районе. На 7 млн рублей увеличиваются субсидии транспортным предприятиям на перевозку педагогов и на 13 млн рублей - на перевозку учащихся.

Бюджетный и экономический комитеты ранее рассмотрели предлагаемые поправки и рекомендовали принять их в двух чтениях, за что парламентарии и проголосовали.