Экономика

Биржевой курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

Курс российского рубля на торгах на Московской бирже продолжает снижаться. Евро, по состоянию на 12:00 мск, стоил 84,02 рубля (+1,8 рубля). Отметку в 84 рубля единая европейская валюта преодолела впервые с февраля 2016 года, пишет «Коммерсант».

Доллар на Московской бирже к 12:00 мск подорожал на 1,6 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 74,54 рубля.

Рынок акций также начал торги падением. Бумаги «Россетей» упали на 7,5%, «Мечела» - на 7,1%, АФК «Система» - на 7%, «Аэрофлота» - на 6,3%, «Татнефти» - на 6,2%.

Глава российского правительства Михаил Мишустин, комментируя происходящее на биржах, заявил, что «ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства». «У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», - цитирует Мишустина РИА Новости.

Падение курса российской валюты продолжается уже несколько дней. Биржевые аналитики в числе главных причин называют снижение цен на нефть и котировок акций на крупнейших биржах на фоне пандемии коронавируса.