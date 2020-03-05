Экономика

Приобрести венские сосиски со скидкой приглашают фирменные магазины сети «Деревня Соловьи»

С 9 по 29 марта во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» действует скидка 10% на сосиски венские.

От классических молочных их отличает аромат слегка копченого продукта. Поскольку при их изготовлении используется предварительно отваренное мясо, такие сосиски можно употреблять в пищу в «сыром» виде. Однако куда чаще их употребляют в жареном, тушеном или вареном виде.

Венские сосиски сочетаются прекрасно с любым гарниром, вплоть до свежих овощей. При желании их можно добавлять в салаты или выпечку. Хот-доги получаются просто великолепные, обязательно попробуйте!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9