Экономика

В Псковстате рассказали о результатах финансовой деятельности организаций региона за 2019 год

За январь-декабрь 2019 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Псковской области в действующих ценах составил 14316 млн рублей (167 организаций получили прибыль в размере 16004 млн рублей и 90 организаций имели убыток на сумму 1688 млн рублей), и снизился по сравнению с январем-декабрем 2018 года на 11,5 процента (по сопоставимому кругу организаций). В статистике не учитывались субъекты малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, наибольшую прибыль получили организации следующих видов экономической деятельности: «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» (9803 млн рублей), «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (1256 млн рублей), «Производство пищевых продуктов» (1208 млн рублей).

Наибольший убыток получили организации производства, передачи и распределения пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (282 млн рублей).

Доля убыточных организаций за январь-декабрь 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась незначительно, и составила 35 процентов (в январе-декабре 2018 года - 34,2%).

Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась в следующих видах экономической деятельности: «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» (82,8%), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (80,0%), «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» (75,0%).