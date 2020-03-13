Экономика

Ретейлеры рассказали о росте спроса на крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире нового коронавируса, а также ослабления курса рубля. Однако на складах товара достаточно, дефицита не предвидится, сообщили опрошенные ТАСС крупные ретейлеры.

В воскресенье в соцсетях начали появляться фотографии из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет «Утконос» в ответ на запрос ТАСС подтвердили увеличение спроса на отдельные категории товаров.

«На данный момент наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп - товары длительного хранения, средства гигиены. Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы, макаронные изделия, а также моющие средства», - сообщили в пресс-службе Metro.

Похожая картина в «Ленте» и «Ашане», остальные ретейлеры не уточняют, на какие конкретно товары вырос спрос.

При этом представитель X5 сообщил, что «заметно выросло число заказов» в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру», который везет товар с дарксторов (похожие на склады торговые точки без покупателей) и на экспресс-доставку из магазинов. Повышенный спрос на доставку на дом фиксирует и «Утконос».