Экономика

«Зеленый коридор» для товаров первой необходимости запустят на таможне

На фоне ситуации с распространением коронавируса с 17 марта на месяц на таможне будет организован «зеленый коридор» для товаров первой необходимости. Также планируется устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами», - заявил Мишустин 16 марта на оперативном совещании с вице-премьерами.