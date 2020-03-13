Экономика

Минсельхоз поручил российским регионам обеспечить запас продуктов

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поручил обеспечить во всех регионах страны запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца, передает «Росбалт».

Как следует из сообщения Минсельхоза, «Патрушев поручил регионам на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях».

«Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», - подчеркнули в министерства.

При этом там заверяют, что «в настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна». Более того, на совещании у Патрушева «руководители региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы».

Напомним, 10 марта в Минсельхозе заявили, что не ожидают повышения цен на основные категории продуктов питания в стране на фоне резкого ослабления рубля.

Впрочем, признали тогда в пресс-службе Минсельхоза, некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории России. По данным министерства, доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна.

9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник». Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% - с пятничных 45 до 31 долларов. Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (после 31 марта). К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. На этом фоне на международном валютном рынке (российские были закрыты в связи с выходным днем) началась паника, - курс российской нацвалюты в течение дня обрушился до 86 рублей за евро и до 75 за доллар США. При этом девальвация российской нацвалюты продолжается, а рынки падают в том числе на опасениях по поводу влияния пандемии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Со своей стороны, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» не исключил ранее, что ситуация на рынках может отразиться на заграничных поездках и ценах на импорт. На его взгляд, «очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках». «Второе - цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием», - отметил эксперт. Однако, полагает он, радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.