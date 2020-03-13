Экономика

Правительство РФ готово поддержать ритейл короткими льготными кредитами на пополнение оборотных средств

Правительство РФ будет анализировать ситуацию в сфере торговли и для обеспечения достаточных запасов социальной продукции, готово поддержать ритейл короткими льготными кредитами на пополнение оборотных средств, следует из совместного заявления правительства и ЦБ, опубликованного на сайте регулятора, пишет «Интерфакс».

«Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств», - говорится в заявлении.

В документе также напоминается о принятом решении об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зеленого коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.