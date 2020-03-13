Экономика

Коллективная экспозиция псковских предприятий была представлена в рамках выставки «Индустрия моды» в Петербурге

Коллективная экспозиция предприятий Псковской области была представлена в рамках выставки «Индустрия моды», которая состоялась с 12 по 15 марта в Санкт-Петербурге.

Одиннадцать предприятий из Пскова, Великих Лук и Печорского района представили широкий ассортимент производимой продукции: детскую одежду, деловые костюмы, меховые изделия, спортивную и горнолыжную одежду, дизайнерскую одежду и аксессуары, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».

Все дни выставки на подиуме проводились презентации новинок индустрии моды. Также можно было принять участие в мастер-классах, направленных на углубление знаний техники продаж для производителей одежды. Посетители могли узнать о новых трендах и получить актуальные советы стилистов.

Ввиду ограничения ввоза товаров, в выставке не смогли принять участие компании из Европы и Азии. Но это не повлияло на разнообразие предлагаемых изделий и приветливую атмосферу мероприятия, отмечают его участники.

Организатор экспозиции предприятий Псковской области - Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) центра «Мой бизнес».