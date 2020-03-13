Экономика

Кандидатура Аркадия Мурылева будет рекомендована губернатору для назначения на пост регионального бизнес-омбудсмена

Заседание комиссии по проведению отбора кандидатов на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области проходит сегодня, 17 марта, под председательством вице-губернатора Нинель Салагаевой. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на рассмотрение комиссии вынесены заявления двух кандидатов, принятые областным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Как напомнил председатель экономического комитета Андрей Михеев, на пост регионального бизнес-омбудсмена претендуют действующий региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев и председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов. Оба кандидата соответствуют требованиям и представили весь необходимый пакет документов.

Также Андрей Михеев напомнил членам комиссии, что 10 марта на расширенном заседании общественного совета при экономическом комитете с участием предпринимательского сообщества в качестве кандидата на должность бизнес-омбудсмена на очередной 5-летний срок была одобрена кандидатура Аркадия Мурылева. В его поддержку также выступили облпотребсоюз, ТПП Псковской области, региональное отделение «Опоры России», а за Игоря Романова предоставили подписи 56 субъектов малого и среднего бизнеса.

В ходе обсуждения большинство членов комиссии высказали слова поддержки в адрес Аркадия Мурылева, принимая во внимание опыт его работы, принципиальную позицию и эффективное отстаивание интересов МСБ.

В итоге члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать губернатору внести в областное Собрание кандидатуру Аркадия Мурылева для назначения на пост регионального бизнес-омбудсмена.