Экономика

Правительство утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Правительство России утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 2020 года в размере 1,061. Соответствующее постановление кабмина размещено во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

Дмитрий Астахов/ ТАСС

«В соответствии со статьей 25 федерального закона "О государственно пенсионном обеспечении в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», - говорится в документе, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.