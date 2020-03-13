Экономика

Псковская таможня разъяснила правила транзита товаров, входящих в «санкционный» перечень

Псковская таможня разъяснила правила транзита товаров, входящих в «санкционный» перечень. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, въехать в Россию в регионе деятельности Псковской таможни возможно через четыре пункта пропуска.

6 марта 2020 года Минтранс России принял решение уполномочить ООО «Центр развития цифровых платформ» осуществлять деятельность по наложению (снятию) электронных навигационных пломб для перемещения товаров, входящих в «санкционный» перечень, транзитом через территорию Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года №1877 утверждены правила, в соответствии с которыми перевозчик, желающий провезти транзитом «санкционный» товар, должен не позднее, чем за 2 часа до пересечения границы предупредить оператора системы, сообщив ему сведения о себе, о регистрационном номере транспортного средства, о грузе, а также указав планируемые даты въезда в Российскую Федерацию и выезда с ее территории. В свою очередь все эти данные оператор передает таможенному органу.

Въехать в Россию в регионе деятельности Псковской таможни автомобильным транспортом возможно через два пункта пропуска – МАПП Убылинка (российско-латвийская граница), МАПП Бурачки (российско-латвийская граница), а железнодорожным - через ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница) и ЖДПП Печоры-Псковские (российско-эстонская граница).

«Необходимо обратить внимание, что использование транспортных средств в различных модификациях, как указано в Постановлении Правительства РФ № 1877, которые не обеспечивают исключение доступа к товарам без нарушения целостности электронной навигационной пломбы не допускается, - отметила начальник отдела контроля за таможенным транзитом службы организации таможенного контроля Ольга Цоглина. – Уточню, что «санкционными» считаются не только продовольственные товары, произведенные на территории стран Евросоюза, США и других стран, объявивших о введении в 2014 году санкций против России, но и товары, произведенные в Украине или прошедшие транзитом через ее территорию».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте оператора пломбирования www.crcp.ru. Кроме того, оператор организовал круглосуточную линию поддержки: 8 800 550 4334 или +7 499 755 4334, e-mail: info@crcp.ru.