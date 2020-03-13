Экономика

Причину «пустых полок» объяснили в Ассоциации розничной торговли

Наличие пустых полок в продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами, запасов товары вполне достаточно, заявил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ura.ru.

«Если потребитель где-то видит пустую полку, а такое действительно может быть, то это связано не с дефицитом товара, а с логистикой. Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», ‒ рассказал Власенко,

Ранее в АКОРТ заявили, что запасов продуктов питания в российских магазинах даже без пополнения хватит на восемь недель. При этом торговые сети в усиленном режиме закупают товары, которые пользуются наибольшим спросом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции.

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