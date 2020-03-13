Экономика

В Псковской области разрабатываются варианты поддержки МСП из-за ограничений по коронавирусу

В Псковской области разрабатываются варианты поддержки предпринимателей, которые позволят смягчить удар по малому и среднему бизнесу в связи с ограничительными мерами по нераспространению вируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что особое внимание будет уделяться тем, кто своевременно и оперативно реагирует на вызовы времени.

«Карантин - большой вызов для всех нас, в том числе и для бизнеса. Тем не менее, ответственные руководители понимают уровень угрозы, и что без принятия необходимых мер последствия могут быть слишком серьезными», - написал глава региона.

При этом он отметил, что понимает, что каждая ограничительная мера - это серьезные издержки. «Однако это серьезный вклад в общую работу, и как показывает мировая практика, только такими решениями можно кардинально замедлить распространение инфекции. Важно, когда это делается не за счет людей», - добавил Михаил Ведерников.

Добавим, что в комментариях несколько пользователей отметили, что многие псковские компании, деятельность которых связана с массовыми мероприятиями, не предпринимают никаких ограничительных мер и продолжают работать в штатном режиме.