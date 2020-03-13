Экономика

Директор псковской «Ленты»: Рост спроса на товары под контролем

Псковский гипермаркет «Лента» увеличил поставки товаров и готов к складывающейся в связи с угрозой коронавируса ситуации, заверила представителей администрации Псковской области и журналистов директор гипермаркета на Рижском проспекте Галина Лавринович.

По ее словам, рост спроса под контролем. «Мы увеличили поставки и готовы к ситуации», - отметила она и подчеркнула, что в распределительных центрах «Ленты» товаров - с запасом, пишет «МК в Пскове».

В торговом зале хранится товар с наибольшим оборотом, основная масса продовольствия и промышленных товаров находится на складах, сказала директор «Ленты».

Кроме того, в псковских «Лентах» установили специальные плакаты, предупреждающие покупательскую панику, и блоки для дезинфекции рук.

Что касается средств гигиены в продаже, то влажные салфетки - в достаточном количестве, а вот антисептический гель раскупили, его поставки ожидаются на этой неделе. Туалетной бумаги - много, и разной.

Греча осталась не самая дешевая, около 70 руб. за пачку, но в «Ленте» пообещали скоро привезти аналоги побюджетнее. В наличии сахар, мука, макароны, растительное масло, овощи.

«Как видите, мы готовы к встрече покупателей и предлагаем широкий ассортимент, - подытожила директор «Ленты». - Логистика у нас бесперебойная. Да, нам пришлось корректировать объемы заказов, мы напрямую зависим от спроса, но псковичам не о чем беспокоиться, мы готовы к ситуации».

Отметим, ранее чиновники побывали с инспекцией в гипермаркете «Магнит Семейный» на улице Труда.