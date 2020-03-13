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Экономика

Мораторий на банкротство решили ввести для туркомпаний и авиаперевозчиков РФ

18.03.2020 16:58|ПсковКомментариев: 0

Авиаперевозчики и туристические компании, столкнувшиеся с масштабными финансовыми проблемами из-за фактического закрытия своих рынков на фоне борьбы с коронавирусом, получат не только налоговые каникулы. Власти РФ решили ввести для них «мораторий на банкротство», сообщает «Интерфакс».

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков из отраслей туризма и авиаперевозок. Минфин до 20 марта должен будет внести в правительство необходимый для налоговых каникул проект федерального закона.

Минэкономразвития до 1 апреля должно внести в правительство проект федерального закона, обеспечивающего возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве. Речь идет именно об авиакомпаниях и туристической отрасли, пояснили в пресс-службе кабмина. Также министерству предписано ускорить согласование и внесение в правительство проекта федерального закона, вводящего процедуру реструктуризации долгов организаций.

ФНС, госкорпорациям и ФОИВам, имеющим подведомственные организации, предписано отложить до 1 мая сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих перед ними задолженность. Такая же рекомендация выдана органам власти субъектов РФ и Центробанку.

Ранее, 17 марта, первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомства готовят комплексный план поддержки отрасли на фоне эпидемии коронавируса. Среди предлагаемых мер — снижение или частичная отмена аэронавигационных сборов, мораторий на рост аэропортовых тарифов, выделение «средств финансовой поддержки либо на реализацию региональных программ, либо просто организациям гражданской авиации».

С начала года из-за пандемии коронавируса РФ ограничила авиаперевозки в Китай, Южную Корею, Иран, страны ЕС. С 20 марта будут также ограничены рейсы в США, Великобританию, ОАЭ.

Теги: #туризм #банкрот #экономика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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