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Экономика

В Госдуме предлагают расширить «антивирусный» пакет помощи бизнесу

19.03.2020 08:00|ПсковКомментариев: 0

Пакет мер, направленных на помощь малому и среднему бизнесу в условиях пандемии коронавируса, следует расширить. , Соответствующее предложение член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, сообщает РИА Новости.

«Просим вас, помимо ранее анонсированных и утвержденных мер, расширить "антивирусный" пакет государственной либерализации финансово-кредитной и фискальной нагрузки на бизнес из "зоны риска" на весь период пандемии», - говорится в письме.

В частности, депутат предлагает ввести мораторий на плановые и внеплановые проверки предприятий контрольно-надзорными ведомствами, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан, а также кредитные каникулы для всех игроков рынка «зоны риска» до конца 2020 года, среди которых отечественные туроператоры, транспортно-логистические услуги, сектор гостиного бизнеса и общепита HoReCa (с долговременной отсрочкой выплат для хозяйствующих субъектов туристско-рекреационных зон), производство и торговля сувенирными изделиями и мелкая розница, образовательно-досуговые и спортивные центры.

Также, по мнению Виктора Зубарева, следует разрешить отсрочку платежей в ФСС для участников «зоны риска» на 6 месяцев без взимания пени или штрафов, ввести мораторий на платежи за услуги ЖКХ и снизить арендную плату на 50% за первое полугодие 2020 года для арендаторов государственных и муниципальных площадей.

Кроме того, предлагается усилить мер комплексной и финансово-кредитной поддержки региональных авиалиний и определить траекторию антикризисной поддержки совместно с Минтрансом России и авиакомпаниями страны.

«Пандемия коронавируса отразится на всей национальной экономике. Однако есть целый список отраслей, которые находятся в наивысшей "группе риска" и могут не пережить подобные потрясения. Это не только туристический сектор и авиакомпании, но еще event-сегмент, общепит, ритейл, производство сувенирной продукции, образовательные и спортивные центры. То есть малый и средний бизнес, которому также нужна поддержка. Для эффективной, адресной помощи в первую очередь предлагается как раз выделить эти группы и распределить их по степени риска, а далее применять те меры, которые необходимы для удержания на плаву данных отраслей», - сказал Виктор Зубарев.

Теги: #бизнес #Госдума #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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