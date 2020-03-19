Экономика

Правительство РФ вводит мораторий для бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату аренды

Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, а также дало отсрочку на уплату арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишут «Известия».

Кроме того, те отрасли экономики, которые из-за пандемии коронавируса оказались в сложной ситуации, получат отсрочки по налоговым платежам. Премьер напомнил о своем поручении до 1 мая предоставить эти льготы компаниям из сферы туристического бизнеса и авиаперевозчикам. Также, как подчеркнул Мишустин, в этом году туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

«При необходимости расширим меры поддержки (регионов - прим. ред.)», - цитирует Мишустина РИА «Новости». По его словам, в настоящее время регионы имеют сложности.

Премьер-министр РФ сообщил, что с 20 марта начинается оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. «Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет. Мы справимся с этой угрозой», - приводит слова Мишустина ТАСС.