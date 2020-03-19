Экономика

ТПП России открыла «горячую линию» для помощи бизнесу в вопросах исполнения контрактов

Торгово-промышленная палата России открыла «горячую линию» для помощи бизнесу в вопросах исполнения контрактов. Об этом сообщается на сайте ТПП.



«Мы открываем эту линию, понимая, в каких непростых условиях сегодня приходится работать нашему бизнесу, особенно малому и среднему. Ежедневно в ТПП и наши региональные палаты поступают сотни звонков и обращений предпринимателей, столкнувшихся с обстоятельствами непреодолимой силы. Большинство не знает, как поступать в такой неожиданной для них ситуации. Упорядочить обращения, предоставить информацию, помочь, разъяснить, как ТПП РФ осуществляет процедуру подтверждения форс-мажорных обстоятельств – это задача горячей линии», - сказал глава палаты Сергей Катырин



По внешнеторговым контрактам российских компаний именно Палата осуществляет подтверждение форс-мажорных обстоятельств, сказал Сергей Катырин. «Но не сама эпидемия коронавируса свидетельствуется как обстоятельство непреодолимой силы, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на территории РФ для противодействия распространению пандемии, из-за которых исполнение контракта российской компанией становится невозможным», – уточнил глава ТПП.



Он добавил, что работа линии уже началась. Консультации осуществляются по телефонам: +7 (495) 620-04-01 (с 9:00 мск до 20:00 мск), +7 (495) 620-02-93, +7 (495) 620-05-20 (с 9:00 до 18.00).