Экономика

Глава Минфина оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Вести».

«Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов хватить как минимум на шесть лет. С точки зрения выполнения первоочередных обязательств, это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем выполнять», - заявил министр, цитирует «Интерфакс»

Инфляция в РФ в 2020 году не должна сильно отклониться от таргета, несмотря на фактор ослабления рубля из-за обвала цен на нефть, считает Антон Силуанов.

«Все будет зависеть от того, насколько продержится в текущем году ситуация с низкими нефтяными котировками. Мы рассчитываем, что в целом инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя 4%», - заявил он.

«Есть инструменты у Центрального банка, есть инструменты у правительства по контролю за ценами, поэтому я считаю, что риска серьезного отклонения показателя инфляции от целевого показателя в настоящий момент нет», - сказал Антон Силуанов.

С 11 по 16 марта 2020 года инфляция в России составила 0,1% третью неделю подряд, после двух подряд нулевых недель. С начала года к 16 марта цены выросли на 1%, за 16 дней марта они увеличились на 0,2%.

Среднесуточный рост цен за 16 дней марта составил 0,014% - так же, как и в прошлом году в эти дни. Из данных Росстата по среднесуточной инфляции следует, что годовая инфляция в РФ составила 2,3% на 16 марта.