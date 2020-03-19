Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, пишет «Интерфакс».

В дальнейшем ЦБ пообещал принимать решения по ставки с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также с оценкой рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

ЦБ отметил, что в феврале и марте из-за обвала цен на нефть и коронавируса ситуация в экономике существенно отклонилась от его базового прогноза.

«Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью», - говорится в пресс-релизе.

В ЦБ ожидают, что принимаемые меры по поддержанию финансовой стабильности вернут инфляцию к 4% в 2021 году.

Отметим, что ряд экспертов удивлены, что ни угроза пандемии коронавируса, ни рухнувшие цены на нефть, ни обвал курса рубля не заставили ЦБ пойти на ужесточение денежно-кредитной политики. Впрочем, по мнению большинства аналитиков, Банк России принял наиболее взвешенное решение - повышение ставки могло привести к ограничению возможности привлечения кредитов со стороны банковских организаций, а ее сохранение продолжит стимулировать бизнес по-прежнему пользоваться заемными продуктами, а финансовый сектор - инвестировать в развитие отечественной экономики.