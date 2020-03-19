Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП).

«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», — цитирует РБК президента ТПП Елену Дыбову.

Она уточнила, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.

Согласно данным опроса ТПП, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться ещё один квартал.