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Экономика

В Минпромторге рекомендовали магазинам делать запасы на 60 дней

22.03.2020 20:55|ПсковКомментариев: 1

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 22 марта рекомендовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней, пишут «Известия».

«Если мы изначально давали рекомендацию делать запас на 21 день, то ушло за три дня. Поэтому мы сейчас поставили задачу, чтобы закупки делались из расчета 60 дней. Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Денис Мантуров подчеркнул, что продуктов точно хватит, и добавил, что Россия не зависит от зарубежных поставок в этом вопросе. Также он отметил, что продажи бакалеи в стране выросли на 40-60%.

На фоне распространения коронавируса россияне стали запасаться продуктами впрок. Товары, которые пользуются повышенным спросом, торговые сети закупают в усиленном режиме. Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания. По его словам, перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 - в столице. Большинство из них - завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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