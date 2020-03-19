Экономика

Российские экспортеры не выиграют на этот раз на ослаблении рубля из-за коронавируса - эксперты

Беспрецедентные карантинные меры могут нивелировать те плюсы, которые обычно несет ослабление рубля экспорту, полагают опрошенные «Российской газетой» эксперты. Они отмечают, что закрытие целых стран и остановки производств создали разрывы в производственных цепочках, заморозили многие договоры.

«Резкое замедление мировой экономики может негативно сказаться, например, на экспортерах потребительских товаров из-за пониженного спроса или строительных материалов из-за заморозки строящихся объектов. Также сложно придется тем производителям, работа которых завязана на импорте. Цены на некоторое импортное оборудование и сырье подскочили на 20-30%», - считает исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.

По его словам, когда производство в Китае начало восстанавливаться, под карантин попала Европа. И теперь в вынужденном простое находятся российские поставщики, работающие на европейский рынок. Например, производители автокомплектующих.

Эксперты отмечают, что многие российские экспортеры получили от своих контрагентов уведомления о приостановке деятельности. Весь персонал отправлен на карантин, и контракт с их стороны просто некому исполнять.

Минфин в связи с этим сообщил, что резиденты не будут привлекаться к административной ответственности в случае нарушения иностранными контрагентами условий внешнеторговых контрактов, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

«Мы исходим из того, что, когда распространение болезни будет остановлено, мы увидим оживление мировой экономики и торговли, - указывает генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. - За время пандемии в мире сформируется отложенный спрос, который позволит в значительной степени компенсировать недопоставленные объемы товаров».

Торгово-промышленная палата России, которая осуществляет процедуру подтверждения форс-мажорных обстоятельств, открыла «горячую линию» по вопросам исполнения контрактов в условиях коронавируса. Президент ТПП РФ Сергей Катырин пояснил, что в качестве форс-мажора свидетельствуется не сама эпидемия, а ограничительные или иные меры, которые предпринимают российские власти и из-за которых российская компания не может исполнить контракт. То есть свидетельство не касается ситуаций, когда контракт приостанавливается из-за действий страны контрагента.

В большинстве контрактов при описании обстоятельств форс-мажора редко упоминается «эпидемия», но всегда есть формулировка «действия госорганов». Если, например, премьер-министр Италии официально объявил о карантине, это рассматривается как действие непреодолимых сил. В таких случаях договор не аннулируется, а замораживается на 2-3 месяца.

Все новые контракты сейчас поставлены на «стоп», переговоры отложены - ситуация изоляции не позволяет людям встретиться и обсудить условия.