Экономика

В Псковской области сформирован перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за распространения COVID-19

Комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике сформировал перечень отраслей экономики региона, оказавшихся в зоне риска из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Работа была проделана в рамках исполнения указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о проведении первоочередных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в список попали сферы туризма и экскурсионных услуг, общественного питания (за исключением подачи спиртных напитков). В зоне риска оказались предприниматели, занимающиеся предоставлением мест для временного проживания и оказанием услуг в области дополнительного образования детей и взрослых. Также в перечень включена деятельность в сферах физической культуры и спорта, культуры, организации досуга и развлечений.

Профильным комитетом продолжается работа по подготовке проектов законов о внесении изменений в законодательные акты администрации Псковской области, регулирующие систему налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства. Также подготавливается ряд предложений в адрес правительства РФ по поддержке бизнеса.

Отметим, согласно указу губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа, заболевание COVID-19 признано чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение на территории Псковской области режима повышенной готовности. Это позволило организовать ряд мер поддержки предпринимателей, в число которых входят снижение арендной платы за помещения, реструктуризация кредитов и отсрочка по уплате налогов.