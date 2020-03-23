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Экономика

Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и остальных круп

24.03.2020 07:57|ПсковКомментариев: 0

С 20 марта из России временно запрещено экспортировать все виды круп, следует из письма за подписью заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства, пишет РБК.

Запрет введен на десять дней - до особых указаний рабочей группы Госсовета по противодействию распространению на территории России коронавирусной инфекции COVID-19. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Федеральной таможенной службе России (ФТС) к 25 марта представить в правительство предложения об ограничении экспорта различных товаров с учетом информации об объемах их производства на территории страны и имеющихся запасов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Документ также предписывает ФТС, Федеральной налоговой службе и Росздравнадзору обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, товары первой необходимости и лекарственные средства.

Экспорт гречки из России небольшой, но за рубеж идут значительные поставки риса, в основном в Турцию и страны бывшего СССР, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По прогнозам ИКАР, в текущем сезоне 2019/2020 Россия могла отправить на экспорт 21% всей произведенной рисовой крупы, или 115 тыс. т при общем производстве 530 тыс. т. Для сравнения: вывоз гречки прогнозировался на уровне 60 тыс. т, или 13,6% от всего производства (440 тыс. т).

17 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны.

21 марта стало известно, что четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на нее на 15–20%. Сообщается также о повышении отпускных цен на рис.

Рост цен объясняется как возникшим в начале месяца ажиотажным спросом на фоне распространения коронавируса, так и ростом стоимости импортных круп в связи с ростом курса доллара. О повышении в последние дни спроса на крупы сообщают ретейлеры, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отчиталась о росте числа жалоб на подорожание гречки и других круп. Вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что в России на фоне пандемии коронавируса не наблюдается дефицита ни одной из групп продовольственных товаров и ажиотаж вокруг ряда продуктов не обоснован.

Источник: Псковская Лента Новостей
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