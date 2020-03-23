Экономика

Срок подачи деклараций по НДФЛ могут перенести

Сроки подачи декларации по НДФЛ в текущем году могут быт сдвинуты в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Окончательное решение будет приниматься правительством после принятия базового закона, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, пишет «Коммерсантъ».

«Такие предложения звучали, но окончательные решения будут за правительством. Лично я не возражаю», - сказал Сазанов. Срок подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2019 год в России истекает 30 апреля.

Правительство в качестве одной из антикризисных мер готовит введение налоговых каникул. Для начала - для сферы туризма и авиаперевозок, а также для малого и среднего бизнеса.