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Экономика

Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт

24.03.2020 10:21|ПсковКомментариев: 0

Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии. И хотя коронавирус не имеет к оплате картами никакого отношения, люди готовы в период ажиотажа приобретать товары за наличные, несмотря на предупреждения ЦБ об особой заразности купюр и монет. Эксперты в качестве главной причины действий магазинов называют желание сэкономить на эквайринге, но также говорят о возможности ухода от налогов на фоне отказа госорганов от оперативных проверок и схемах обналичивания, пишет газета «Коммерсантъ».

Жалобы на то, что небольшие несетевые магазины под предлогом распространения эпидемии коронавируса отказываются принимать банковские карты, можно найти в районных группах во «ВКонтакте». Корреспондент «Ъ», проживающий в Новой Москве, убедился в этом на собственном опыте. В нескольких небольших магазинах он получил отказ принять карты различных кредитных организаций. Как поясняли работники торговых точек, причина - сбои связи из-за коронавируса. Единственной альтернативой был сетевой «Магнит» с огромными очередями. Длительных перебоев с интернетом в городе в последнее время не было, так что объяснения магазинов вызывают вопросы.

Эквайеры также фиксируют отсутствие роста оборота по картам в торговых сетях, хотя полки больших и маленьких магазинов на прошлой неделе опустошались почти моментально.

Как пояснили «Ъ» в ВТБ, объем покупок даже в супермаркетах по картам оказался даже ниже, чем на предыдущей неделе. Не растет и средний чек: его диапазон составляет от 0,9-1,8 тыс. руб. Одним из объяснений может служить то, что сейчас пользуются спросом в первую очередь онлайн-заказы: в этом сегменте объем трат по доставке еды вырос примерно на 10%, отмечают в ВТБ.

«Мы не видим роста количества трансакций по эквайрингу за последние дни, - отмечает директор процессингового центра «Картстандарт» Майя Глотова. - С учетом резко выросшего спроса в розничной торговле это может свидетельствовать о том, что значительно возросла доля оплаты наличными».

Между тем Банк России, наоборот, рекомендует гражданам как можно меньше пользоваться наличными деньгами, поскольку они могут быть разносчиком коронавируса. По словам госпожи Глотовой, в ситуации ажиотажного спроса магазины не боятся потерять клиентов и поэтому могут отказывать покупателям при оплате картой. Кроме того, в текущей ситуации у магазина меньше регуляторных рисков. Ряд ведомств уже сообщил о прекращении выездных проверок в связи с эпидемией коронавируса.

Сами ритейлеры говорят в первую очередь о высокой финансовой нагрузке при оплате картами.

«Для малого бизнеса эквайринговая комиссия составляет около 2% от объема платежа, а во многих случаях и больше. Если говорить о прибыли, то это уже более 7%, и вполне понятно, что на возросшем обороте небольшие ритейлеры не хотят платить за эквайринг», - поясняет глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

«Реальная себестоимость на обслуживание эквайринга у банков в РФ ниже, чем у банков в Европе (ФОТ, аренда и другие расходы меньше), при этом выручка от этих операций в четыре-пять раз выше, - уточняет глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. - Если бы ФАС работала должным образом, уже обратили бы на это внимание, при понимании того, что доминирующее положение на рынке занимают крупнейшие игроки, которые несправедливо обескровливают реальный сектор, маржа в котором и так под очень большим давлением».

Однако, по мнению исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, рост оборота скорее несет торговцам рост доходов, чем какие-либо значительные изменения в расходах, связанных с эквайрингом. «Предпочтение наличных безналичной оплате для некрупной торговли, на наш взгляд, имеет, соответственно, иные причины», - указывает она. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, наличные средства могут не полностью проходить через кассу, что позволяет снизить налоговые расходы. Кроме того, добавляет один из собеседников «Ъ», нельзя исключить использование этих средств в операциях обналичивания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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