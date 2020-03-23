Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Михеевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Весь мир напуган новой биологической угрозой - коронавирусом. При этом от вируса страдают не только люди, но и бизнес. Проблемы возникают и с импортом, и с экспортом, а представители сферы туризма и общественного питания, также, как и отельеры, всерьез говорят о том, что, если ситуация не изменится в ближайшее время, то части компаний придется просто закрыться. Подливает масла в огонь и ослабевшая на фоне падения цен на нефть национальная валюта. Предприниматели уже предвкушают еще большее снижение покупательского спроса.



Как реагирует псковский бизнес на сегодняшние вызовы, можно ли говорить об очередном серьезном экономическом кризисе, помогут ли предпринимателям власти и профильные национальные проекты, и выдержит ли суровое испытание коронавирусом и слабым рублем инвестиционный климат Псковской области?



Об этом ведущий Алексей Овчинников сегодня порассуждает вместе со своим гостем и соведущим - председателем комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым.

Вопросы гостю можно задать по телефону 56-73-72.