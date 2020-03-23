Экономика

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, а некоторые из них заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке. Это следует из опроса, проведенного РИА «Новости».

Ранее Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6 процентов годовых. Регулятор также отметил, что произошедшее ослабление рубля - временный проинфляционный фактор.

Информагентство опросило более 10 крупных российских банков. Один из них решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта, но при этом оставить стоимость беззалоговых кредитов на прежнем уровне. С 19 марта ставки на вклады повысила одна финансовая организация.

С 23 марта ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях подняли и еще в одном российском банке. Однако в нем не изменились условия кредитования.

Некоторое организации начали повышать ставки по ипотеке еще до решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Другая же крупная организация после решения ЦБ не стала менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. Некоторые же приняли выжидательную позицию.

Один из крупнейших банков России и вовсе не стал комментировать условия по продуктам до вступления их в силу.

Цены на нефть упали 9 марта на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших ограничениях по ее добыче. Вслед за нефтью обрушился и курс рубля. Ситуация осложнилась тем, что Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.