Экономика

Банк России призвал ограничить выдачу наличных в банкоматах

В связи с распространением COVID-19 Банк России рекомендовал банкам ограничить в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции, одновременное использование функции выдачи и функции приема банкнот. Как пишет «Российская газета», об этом говорится в информационном письме первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, разосланном во все кредитные организации.

Конструкция банкоматов с функцией рециркуляции предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Банк России рекомендовал банкам перед выдачей клиентам наличных или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня.

«Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней, - сказал в видеообращении замдиректора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. - Таким образом, мы выдаем кредитным организациям чистые банкноты. Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов».

Банкам рекомендовано регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.

При работе с клиентами рекомендуется обращать их внимание на приоритетное использование безналичных платежей - онлайн-переводов и бесконтактной оплаты картами.