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Экономика

В Псковской области создан ситуационный центр для оперативного мониторинга ситуации в экономике

24.03.2020 12:34|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области создан ситуационный центр Федеральной налоговой службы России для оперативного мониторинга ситуации в экономике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Агентстве инвестиционного развития.

Целью создания ситуационного центра Псковской области является оперативный мониторинг экономической и социальной ситуации в регионе, включая вопросы поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и эффективный обмен информацией об экономических проблемах налогоплательщиков, оказывающих существенное влияние на экономику и социальную сферу региона.

Центр осуществляет еженедельный сбор и мониторинг информации, в том числе по обоснованным обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Предприниматели могут обратиться в региональный ситуационный центр в случае возникновения обстоятельств, связанных с распространением инфекции, могущих оказать негативное влияние на экономические показатели, например: снижение доходов от реализации, в связи со снижением спроса на рынке, что может повлиять на снижение заработной платы, увольнение работников, получение убытков, отсутствие возможности своевременной уплаты налогов и т.д.

Контактные данные членов РСЦ ПО для обмена информацией доступны по ссылке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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