Экономика

Николай Рассадин о влиянии коронавируса на псковский бизнес: Придется тяжело

Малому и среднему бизнесу в туристической сфере, сфере общепита придется тяжело. Такое мнение высказал директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 24 марта, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя обстановку с влиянием коронавируса на псковский бизнес.

«В связи с тем, что закрыта граница, псковичам рекомендовано меньше перемещаться, причем не только в пределах страны, но и региона, пострадают предприниматели, которые занимаются туристическим бизнесом, бизнесом в сфере услуг, общественного питания. Они уже страдают, а правительство лихорадочно ищет пути, которые помогли бы предпринимателям удержаться на плаву», - пояснил Николай Рассадин.

«Всех все равно не спасешь, на всех спасательных кругов не хватит. Я думаю, что малому и среднему бизнесу в этих сферах придется очень тяжело», - резюмировал директор гипермаркета «Империал».

По его мнению, предложение ввести налоговые каникулы, отсрочить, рассрочить налоговые или арендные платежи говорят о том, что у руководства страны нет понимания, как долго продлится ситуация с распространением коронавируса, и какой выход из нее.

Кроме того, Николай Рассадин сообщил, что практически каждый арендатор обратился к нему с просьбой снизить арендную плату на какое -то определенное время.

«Будем вникать в ситуацию каждого арендатора, вести переговоры, что-то будем делать. Мы заинтересованы, чтобы наши арендаторы у нас сохранились», - заявил он.