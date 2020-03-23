Экономика

Андрей Михеев о развитии бизнеса в условиях коронавируса: Ситуация непростая, но кризисом ее называть пока нельзя

«Ситуация непростая, но кризисом ее называть пока нельзя», - такое мнение по поводу развития предпринимательства в Псковской области в условиях реализации мер противодействия коронавирусу высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Пока говорить, что вся экономика области скатилась к критическому состоянию, мы не можем... Ситуация непростая, но пока кризисом я это не могу назвать. Мы видим сферы, которые подвержены наибольшему риску, продолжаем мониторить ситуацию. Ее развитие будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса и реализацией ограничительных мер. И надо быть готовыми, а не просто жить надеждами, что все это когда-нибудь закончится», - подчеркнул гость студии.

По его словам, с одной стороны органы власти считают жизнь и здоровье людей «наивысшим приоритетом», а с другой понимают, что принимаемые на федеральном и региональном уровнях меры по недопущению распространения коронавируса негативно отразятся на работе бизнеса. Поэтому по поручению губернатора Михаила Ведерникова подготовлен указ о первоочередных мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

«Буквально в первую неделю ввода ограничительных мер бизнес стал сразу подавать сигналы о трудностях, связанных с уплатой аренды, налогов, коммунальных платежей. По этой линии мы предусмотрели ряд мероприятий, которые можем реализовать либо сами, либо дать рекомендации частным организациям», - отметил Андрей Михеев. В числе таких мер он назвал возможность рассрочки или отсрочки арендной платы и планы по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, работающих в тех сферах, которые сильнее всего пострадают от ограничительных мер в связи с коронавирусом.

«Мы видим, что в первую очередь страдают сектора, которые работают для людей и зависят от потребительского спроса, от покупок и услуг, которыми люди пользуются: сфера услуг в широком понимании, сферы туруслуг, гостеприимства и общепита», - пояснил председатель комитета.

Комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса, по словам Андрея Михеева, будет расширяться.

Кроме того, он напомнил, что на уровне страны и регионов будет сформирован перечень системообразующих организаций и предприятий, которые обеспечивают наибольшую численность занятых и наибольшую выручку в экономике. «Для них будут разрабатываться меры поддержки в случае критических явлений», - добавил гость студии.