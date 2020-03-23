Экономика

Псковичи не столкнутся с дефицитом товаров первой необходимости - бизнесмен

«Я не думаю, что псковичи столкнутся с дефицитом товаров первой необходимости», - заявил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 24 марта, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его мнению, возможен другой вариант развития событий - рост цен на товары заграничного происхождения, что будет зависеть от курса рубля.

«Я думаю, что с товарами первой необходимости все будет нормально, производители включат дополнительные мощности и перейдут на трехсменный график работы, таким образом потребность будет удовлетворена», - обозначил свою позицию Рассадин.

А вот с ростом цен, по его мнению, псковичи могут столкнуться уже летом, либо ближе к осени.

Кроме того, псковский бизнесмен предположил, что высший сегмент продуктов «будет понемногу уходить с полок, люди плавно будут переходить на продукцию низшего и среднего сегмента, в зависимости от благосостояния домохозяйства».