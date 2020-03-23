Экономика

Андрей Михеев призвал псковичей не переживать из-за полупустых полок в магазинах

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев призвал псковичей не переживать из-за полупустых полок в магазинах. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он рассказал, как сектор торговли функционирует в условиях ограничительных мер, связаных с распространением коронавирусной инфекции.

«С прошлого понедельника по распоряжению Минпромторга и в соответствии с указом губернатора мы проводим мониторинг наличия и цен на основные продукты и товары первой необходимости в торговой сети региона. К такой работе подключены муниципалитеты, соответствующую информацию нам предоставляют все федеральные сети, региональные сети и оптовые базы. Проблем ключевых не видим», - сообщил гость студии.

В предыдущие пару недель, по его словам, наблюдалась тенденция, когда потребителями раскупались определенные группы товаров. Но на текущий момент проблем с запасами у торговых сетей нет, сделаны заказы на дальнейшие поставки, чтобы обеспечить повышенный спрос, пояснил Андрей Михеев.

При этом, по его словам, есть отдельные сигналы от сетей об увеличении поставщиками цен на определенные группы товаров. Данная информация направляется в Федеральную антимонопольную службу, Минпромторг и Минсельхоз для дальнейшей проработки на уровне производителей.

Кроме того, Андрей Михеев призвал псковичей не переживать из-за полупустых полок в магазинах. «Никаких критических ситуаций нет, все товары в магазинах есть. Если вы усидите недозаполненную полку, не переживайте: скоро товар на ней появится, видимо, он едет со склада», - заключил председатель комитета.