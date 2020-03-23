Экономика

Коронавирус стал катализатором для еще большего углубления экономических проблем - псковский бизнесмен

На фоне свирепствующего коронавируса российские власти сделали шаг, который усугубил ситуацию в стране, - Россия вышла из договора ОПЕК+. Об этом заявил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 24 марта, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Николая Рассадина, действия российской делегации, которая отказалась сотрудничать с ОПЕК, привели к тому, что цены на нефть упали, соответственно курс рубля обвалился, и усугубилось экономическое положение в стране.

«Это был ошибочный шаг, который показал серьезные проблемы в оценке ситуации, прогнозировании действий со стороны руководства страны», - отметил директор гипермаркета «Империал».

Николай Рассадин также отметил, что, по его мнению, коронавирус стал катализатором для еще большего углубления экономических проблем.