Коронавирус существенно не повлиял на планы резидентов ОЭЗ «Моглино»

Ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, существенно не повлияли на планы резидентов особой экономической зоны «Моглино». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
«По проектам, которые еще не стартовали в «Моглино», пока существенных изменений в сроках реализации планов никто не вносит, но корректировки могут быть и без привязки к коронавирусу. Любой инвестпроект - непростое дело, когда роль играют экономические факторы, а тут к ним добавились еще и не экономические, - пояснил гость студии. - Если инвесторы будут видеть обстоятельства, которые существенно могут повлиять на сроки реализации проектов, они будут нас информировать об этом».
Кроме того, Андрей Михеев сообщил, что строительство завода «Титан-Полимер» в «Моглино» ведется в графике. Те резиденты, которые уже работают в особой экономической зоне, по вопросам, связанным с распространением коронавируса, в экономический комитет не обращались.