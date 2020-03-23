Экономика

Коронавирус существенно не повлиял на планы резидентов ОЭЗ «Моглино»

Ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, существенно не повлияли на планы резидентов особой экономической зоны «Моглино». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«По проектам, которые еще не стартовали в «Моглино», пока существенных изменений в сроках реализации планов никто не вносит, но корректировки могут быть и без привязки к коронавирусу. Любой инвестпроект - непростое дело, когда роль играют экономические факторы, а тут к ним добавились еще и не экономические, - пояснил гость студии. - Если инвесторы будут видеть обстоятельства, которые существенно могут повлиять на сроки реализации проектов, они будут нас информировать об этом».

Кроме того, Андрей Михеев сообщил, что строительство завода «Титан-Полимер» в «Моглино» ведется в графике. Те резиденты, которые уже работают в особой экономической зоне, по вопросам, связанным с распространением коронавируса, в экономический комитет не обращались.